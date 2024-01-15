Биткоин упал до $40 600 на фоне слабого интереса к спотовым ETF

Похоже снова сработало известное правило рынка «покупай на слухах, продавай на новостях», и на этот раз оно сыграло свою роль: курс биткоина падал до отметки $40 600, несмотря на то, что всего два дня назад его стоимость достигала $49 000.
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