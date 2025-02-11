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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Серая "Жемчужина". Возмущенным жильцам сданного ЖК разъяснили, как будут достраивать дом

Серая "Жемчужина". Возмущенным жильцам сданного ЖК разъяснили, как будут достраивать дом

Несмотря на то, что фактически здание завершили, работы на объекте еще продолжаются Монтаж грузового лифта и некоторых инженерных систем, строительство паркинга, благоустройство – эти и другие работы запланированы в уже сданном ЖК "Жемчужина" на ул.

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