Серая "Жемчужина". Возмущенным жильцам сданного ЖК разъяснили, как будут достраивать дом

Несмотря на то, что фактически здание завершили, работы на объекте еще продолжаются Монтаж грузового лифта и некоторых инженерных систем, строительство паркинга, благоустройство – эти и другие работы запланированы в уже сданном ЖК "Жемчужина" на ул.