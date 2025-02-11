Серая "Жемчужина". Возмущенным жильцам сданного ЖК разъяснили, как будут достраивать дом

Несмотря на то, что фактически здание завершили, работы на объекте еще продолжаются Монтаж грузового лифта и некоторых инженерных систем, строительство паркинга, благоустройство – эти и другие работы запланированы в уже сданном ЖК "Жемчужина" на ул.
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