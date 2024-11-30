Роскошные шоколадные трюфели своими руками

Конфеты, которые нравятся всем. Трюфели - конфеты округлой формы с начинкой из ганаша. Помните, в магазинах продавались (а может и сейчас есть?) конусовидные твердые конфеты с ярким шоколадным вкусом? Они традиционно, еще со времен СССР, назывались трюфелями.