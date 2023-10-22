Пакуем чемоданы: Тина Канделаки назвала лучшее место для отдыха в России

Сперва Тинатин Гивиевна посетовала, что с ее загруженным рабочим графиком времени на отдых практически не остается, однако сделала оговорку о том, что недавно в первый раз путешествовала по Волге — тур длился две недели, и Тина Канделаки осталась в полном восторге.