Сезонные колебания в потреблении новостей уменьшились в стране

Россияне чаще всего посещают сайты СМИ в понедельники, пиковая активность на всех видах устройств фиксируется с 13:00 до 14:00 (16% от всех визитов за неделю в это время), говорится в сообщении Rambler&Co, поступившем в AdIndex.
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