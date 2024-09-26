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Сезонные колебания в потреблении новостей уменьшились в стране

Сезонные колебания в потреблении новостей уменьшились в стране

Россияне чаще всего посещают сайты СМИ в понедельники, пиковая активность на всех видах устройств фиксируется с 13:00 до 14:00 (16% от всех визитов за неделю в это время), говорится в сообщении Rambler&amp;Co, поступившем в AdIndex.

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