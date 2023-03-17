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В Литве предложили приостановить прием заявлений на гражданство от россиян и белорусов

В Литве предложили приостановить прием заявлений на гражданство от россиян и белорусов

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас выдвинули законопроект о приостановке приема заявлений на получения гражданства от граждан России и Белоруссии.

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