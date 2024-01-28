Группировка «Запад» отразила пять атак и контратак ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие группировки войск «Запад» отразили за сутки на купянском направлении в сумме пять атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки в Харьковской области и Тернов в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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