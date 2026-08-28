Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами

В отсутствие наглядных успехов нынешняя американская администрация пытается свести к минимуму последствия более чем вероятного проигрыша Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс .
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