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Минобороны РФ: на Донецком направлении противник потерял за неделю более двух тысяч военнослужащих

Минобороны РФ: на Донецком направлении противник потерял за неделю более двух тысяч военнослужащих

Российскими военными на этой неделе был освобожден населенный пункт Табаевка в Харьковской области. После его освобождения наши войска продолжили улучшать свое положение по переднему краю на Купянском направлении.

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