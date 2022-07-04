Chevrolet сделает скидку задним числом на некоторые электромобили Bolt и электромобили Bolt EUV

По мере роста цен на автомобили автопроизводители все реже снижают цены на новые модели; вот почему недавнее объявление Chevrolet о том, что Bolt EV и EUV 2023 года будут стоить примерно на 6000 долларов меньше, чем их аналоги 2022 года, стало неожиданностью.