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Chevrolet сделает скидку задним числом на некоторые электромобили Bolt и электромобили Bolt EUV

Chevrolet сделает скидку задним числом на некоторые электромобили Bolt и электромобили Bolt EUV

По мере роста цен на автомобили автопроизводители все реже снижают цены на новые модели; вот почему недавнее объявление Chevrolet о том, что Bolt EV и EUV 2023 года будут стоить примерно на 6000 долларов меньше, чем их аналоги 2022 года, стало неожиданностью.

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