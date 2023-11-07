Долгие поиски: СК раскрыл серию убийств 20-летней давности

Подозреваемые в убийствах десяти человек в 2002 году найдены спустя 20 с лишним лет — Следственный комитет Московской области установил причастность двоих мужчин к преступлениям, совершенным в трех регионах.
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