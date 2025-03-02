Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов: «Игрокам «Зенита» в матче с ЦСКА надо реализовывать свои моменты»

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА Известный футбольный специалист специально для «Петербургского дневника» прокомментировал встречу 19-го тура чемпионата России, в котором чемпионы сыграли вничью (0:0) с московскими армейцами.
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