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Царьград

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Ратко Младича похоронили в Белграде в окружении тысяч людей

Ратко Младича похоронили в Белграде в окружении тысяч людей

В Белграде тысячи людей пришли проститься с экс-командующим боснийскими сербами Ратко Младичем. В ходе церемонии прозвучал оружейный салют.

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