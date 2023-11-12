«Комфортный сон»: Как выбрать подушку для здоровья шеи

Выбор правильной подушки — ключ к здоровью шеи и качественному сну. Важно учитывать вашу позицию во сне: для спящих на боку подойдут высокие и плотные подушки, тогда как для тех, кто спит на спине, лучше выбрать более низкие.
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