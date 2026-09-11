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stroim21

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Niva Travel за миллион: какие слабые места проявляются первыми и как их устранить без больших затрат

Niva Travel за миллион: какие слабые места проявляются первыми и как их устранить без больших затрат

Когда впервые оказываешься рядом с новой Niva Travel, сложно не поддаться эмоциям. Салон пахнет свежим пластиком, кожаная отделка радует глаз, а цена приближается к миллиону рублей.

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