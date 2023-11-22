Профессор Баранова: спорт может не подойти в качестве способа борьбы со стрессом

Борьба со стрессом в последнее время становится более актуальной. О том, как справиться с ним, kp.ru рассказала профессор кафедры нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией Ярославского государственного медицинского университета, д.
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