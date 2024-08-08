Сын Байдена получил миллионы долларов от румынского бизнесмена

Сын американского президента Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на правительство США в период, когда его отец занимал пост вице-президента, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы прокуратуры.
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