МИД Италии: республика выделит €13 млн на поддержку энергетики Украины

Министерство иностранных дел Италии анонсировало выделение €13 млн на поддержку энергетики Украины. «По указанию министра иностранных дел Антонио Таяни Италия выделила €13 млн в Фонд поддержки энергетики Украины», — говорится на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.
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