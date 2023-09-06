В России автомобили из-за роста цен могут стать роскошью, а не средством передвижения

Из-за невысокой покупательной способности россияне откажутся от покупки автомобиля Эксперты прогнозируют резкий рост цены на российском авторынке до конца 2023 года - уже к декабрю стоимость машин может вырасти до 30%, пишет "Парламентская газета".
Из-за невысокой покупательной способности россияне откажутся от покупки автомобиля Эксперты прогнозируют резкий рост цены на российском авторынке до конца 2023 года - уже к декабрю стоимость машин может вырасти до 30%, пишет "Парламентская газета".
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