"Вы обалдеете": Экс-генпрокурор Украины раскрыл, на что "разменяли" курский плацдарм

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svet alex

Западные области хохляндии нам не особо и нужны, тем более что их население издавна люто ненавидят Россию.Но Одессу отдавать нельзя, рядом Приднестровье и будет защита России с моря. И если наша дипломатия не сумеет оставить Одессу за нами, то грош ей цена. Методы могут быть разными. Но самый действенный - орешник.