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"Вы обалдеете": Экс-генпрокурор Украины раскрыл, на что "разменяли" курский плацдарм

"Вы обалдеете": Экс-генпрокурор Украины раскрыл, на что "разменяли" курский плацдарм

Луценко раскрыл подробности отступления ВСУ из Курской областиБывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко напомнил о ранних обещаниях офиса Зеленского.

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Комментарии
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sa
svet alex
Западные области хохляндии нам не особо и нужны, тем более что их  население издавна люто ненавидят Россию.Но Одессу отдавать нельзя, рядом Приднестровье  и  будет защита России с моря. И если наша дипломатия не сумеет оставить Одессу за нами, то грош ей цена. Методы могут быть разными. Но самый действенный - орешник.
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