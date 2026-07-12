Трижды снимались с чемпионатов: что пережили Синицина и Кацалапов до мирового золота

Путь Виктории Синициной и Никиты Кацалапова к главным наградам оказался далеко не прямым. Почти каждый новый сезон приносил испытание, которое вынуждало менять планы: серьёзная травма, проблемы со здоровьем, болезнь и отказ от стартов.