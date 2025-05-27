«Миннесота» превзошла «Тандер» по всем показателям, кроме потерь. И все равно проиграла

Чуда не случилось, серию сравнять не удалось. «Миннесота» лидировала по подборам, передачам, очкам в быстрых отрывах, очкам второго шанса, очкам из «краски», штрафным (и попыткам, и забитым), и проценту попаданий как из-за дуги, так и с игры.