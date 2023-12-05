В МГПУ узнали, справедливы ли музейные запреты

«Современная система музейных запретов сформировалась не только вокруг идеи музея как храма, но и под влиянием советской культуры ограничений, – констатирует автор работы, доктор исторических наук Иван Гринько.
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