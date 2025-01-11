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5koleso.ru

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Представлен китайский конкурент электрического «Москвича»: у него необычная конструкция и большой багажник

Представлен китайский конкурент электрического «Москвича»: у него необычная конструкция и большой багажник

Китайский гигант электромобилей и гибридов BYD (Build Your Dreams) представил на автосалоне в Брюсселе свой новый электрический вседорожник Atto 2, который, как ожидается, появится на рынках ряда европейских стран в марте этого года.

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