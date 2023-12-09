В США одобрили терапию на основе «генетических ножниц»

США одобрили препарат на основе технологии редактирования генов CRISPR США вслед за Британией одобрили препарат Casgevy, основанный на системе редактирования генов CRISPR, он предназначен для лечения серповидноклеточной анемии.
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