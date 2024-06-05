Несмотря на санкции, ямальская «дочка» НОВАТЭК планирует доходность в 190 млрд рублей

Несмотря на присутствие в санкционных списках США, ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» планирует закрыть текущий год с выручкой в 190,5 млрд рублей, что на 9,2% выше прошлогодних показателей, когда предприятие получило доход в размере 177 млрд рублей.
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