Несмотря на санкции, ямальская «дочка» НОВАТЭК планирует доходность в 190 млрд рублей

Несмотря на присутствие в санкционных списках США, ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» планирует закрыть текущий год с выручкой в 190,5 млрд рублей, что на 9,2% выше прошлогодних показателей, когда предприятие получило доход в размере 177 млрд рублей.