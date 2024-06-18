Насколько дело Васильевой интересует Андрея Белоусова? Как живет спутница Сердюкова сделавшая себе миллиарды на продаже имущества МО

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
Вывод один: чем больше воруешь, тем меньше получишь. За батон колбасы - 5 лет, а за пять миллиардов - 3 месяца. Поэтому и воруют, потому что игра стоит свеч. А потом на свободу с чистой прибылью. Зато пенсионный возраст повысили. На народ денег нет, а для воров деньги есть. Вот и вся сущность нашей власти.
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