Насколько дело Васильевой интересует Андрея Белоусова? Как живет спутница Сердюкова сделавшая себе миллиарды на продаже имущества МО

Татьяна Пономарева

Вывод один: чем больше воруешь, тем меньше получишь. За батон колбасы - 5 лет, а за пять миллиардов - 3 месяца. Поэтому и воруют, потому что игра стоит свеч. А потом на свободу с чистой прибылью. Зато пенсионный возраст повысили. На народ денег нет, а для воров деньги есть. Вот и вся сущность нашей власти.