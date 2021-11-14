Александр Чуприян принимает участие в XХII Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб

Александр Чуприян принимает участие в XХII Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб

XХII Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей проходит с 12 по 16 ноября в Республике Узбекистан.

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