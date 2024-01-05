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Закон и Порядок

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Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо из-за военной провокации КНДР Приказ об экстренной эвакуации с острова Ёнпхёндо местные власти объяснили возможной военной провокацией КНДР.

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