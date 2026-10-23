Астрономы пересмотрели дату создания полотна Ван Гога "Звёздная ночь". Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, указывает на 22 июля 1889 года, основываясь на положении Луны, Венеры и Гиад в небе над Сен-Реми-де-Провансом.