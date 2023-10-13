"Нужно где-то брать деньги": Зеленскому необходим зерновой коридор для содержания армии

На содержание Вооружённых сил Украины Киеву необходимы деньги с продажи зерна.На брифинге по итогам встречи в Одессе с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте Владимир Зеленский заявил, что вопрос зернового коридора в данный момент является одним из приоритетных.
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