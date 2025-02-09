Подполье сообщает о больших потерях ВСУ после удара российских ВКС. По данным подпольных активистов, в Сумской области был проведён успешный авиаудар, в результате которого позиции украинских вооружённых сил понесли серьёзные потери.
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