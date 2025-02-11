Песошин поручил организовать взаимодействие школ и предприятий в муниципалитетах РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на семинаре-совещании по лучшим практикам взаимодействия по подготовке кадров промышленных предприятий и школ поручил организовать соответствующую работу в муниципалитетах республики.
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