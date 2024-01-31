Более 111 млн рублей направят на капремонт зданий ТЮЗа и ДК химиков в Казани

В Казани проведут капитальный ремонт зданий Казанского государственного театра юного зрителя на улице Островского и Дворца культуры химиков на проспекте Ямашева, на эти цели направят бюджет в размере 111,8 млн рублей.
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