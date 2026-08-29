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Два человека погибли и трое пострадали при столкновении легковушек в Татарстане

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении легковушек в Татарстане

max.ru/Госавтоинспекция Татарстана 18-летний и 16-летний юноши погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане.

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