ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    а тебе, петушара, места мало ?!Минниханов пригла...
  • Людмила
    вот урод !Сотрудники УФСБ в...
  • НС Крокодилов
    Задолбали уже этим ПРОКЛЯТЫМ марафоном, ради которого опять полгорода перекроют!  Мне нах.. не нужен этот чортов спор...Минниханов пригла...

На экс-таможенника из Казани завели дело из-за взятки

На экс-таможенника из Казани завели дело из-за взятки

В отношении бывшего таможенника из Казани возбуждено уголовное дело из-за взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни По данным оперативников таможни, 28-летний мужчина получил взятку в размере 20 тысяч рублей за помощь в проведении таможенного оформления автомобиля, приобретенного в Республике Армения во время исполнения своих служебных обязанностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх