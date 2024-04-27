На экс-таможенника из Казани завели дело из-за взятки

В отношении бывшего таможенника из Казани возбуждено уголовное дело из-за взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни По данным оперативников таможни, 28-летний мужчина получил взятку в размере 20 тысяч рублей за помощь в проведении таможенного оформления автомобиля, приобретенного в Республике Армения во время исполнения своих служебных обязанностей.
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