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ВЦИОМ: 49% опрошенных россиян выступают за возвращение смертной казни

ВЦИОМ: 49% опрошенных россиян выступают за возвращение смертной казни

В ходе опроса, проведенного в середине февраля 2025 года Всероссийским центром изучения общественного мнения среди 1600 россиян, 49% респондентов высказались за отмену моратория на смертную казнь в стране, сообщается на сайте ВЦИОМ.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Кушнарев
где вы,уроды,опрос проводили? В Думе,АП,правительстве?  99% обычных граждан за введение расстрела,повешивание,колесование и т.д прежде всего чиновничьей сволочи.
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