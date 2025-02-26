ВЦИОМ: 49% опрошенных россиян выступают за возвращение смертной казни

В ходе опроса, проведенного в середине февраля 2025 года Всероссийским центром изучения общественного мнения среди 1600 россиян, 49% респондентов высказались за отмену моратория на смертную казнь в стране, сообщается на сайте ВЦИОМ.
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