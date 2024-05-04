Треть детей в России признаны полностью здоровыми по результатам осмотров

Согласно результатам профилактических осмотров, почти 30% детей в России признаны полностью здоровыми, еще у 55% отсутствуют хронические заболевания, но есть некоторые функциональные нарушения, а около 15% детей имеют хронические заболевания разной степени тяжести.
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