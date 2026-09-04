Who do you think will be your top artist of 2026?

Spotify Wrapped and Apple Music Replay are only a couple of months away! Do you think you know who your top artist of the year is? (Psst, we want YOU to submit your question ideas to BuzzFeed! Fill out this form, and we might just pick yours! )View Entire Post ›.
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