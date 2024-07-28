Как укрепить связки и суставы

Травмирование сустава либо же соединительной ткани потребует весьма длительного процесса реабилитации и может вызвать проявления заболеваний хронической разновидности, что несовместимо с любыми видами спорта.
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