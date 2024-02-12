Кидяева заимка: как семья депутата ГД Виктора Кидяева "осваивает" Мордовию

The Moscow Post в Мордовии продолжает разбирать странности в империи семьи экс-главы Зубово-Полянского района, а ныне депутата Госдумы Виктора Кидяева, в которую затесался даже тёзка члена ОПГ "Мордовские".
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