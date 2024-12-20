«Вопросы чрезвычайно острые»: Путин высказался об абортах, порносайтах и захоронении Ленина

Владимир Путин высказался об абортах, распространении порнографии и захоронении Ленина. Чувствительные и острые темы ранее поднимал духовник патриарха Кирилла старец Илий, а в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» вопросы президенту снова задал корреспондент православного телеканала «Спас», сообщает PRIMPRESS.