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«Вопросы чрезвычайно острые»: Путин высказался об абортах, порносайтах и захоронении Ленина

«Вопросы чрезвычайно острые»: Путин высказался об абортах, порносайтах и захоронении Ленина

Владимир Путин высказался об абортах, распространении порнографии и захоронении Ленина. Чувствительные и острые темы ранее поднимал духовник патриарха Кирилла старец Илий, а в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» вопросы президенту снова задал корреспондент православного телеканала «Спас», сообщает PRIMPRESS.

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