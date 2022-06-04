ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 июня 2022 года

Энергетический прогноз на четвёртое июня две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1017 =Бог иногда нас проводит через бурные реки, но не для того, чтобы утопить, а, чтобы, отмыть =Вакуум - это плотно упакованные полярные Энергии, в результате создающие "пустоту"= Взаимность и Духовный рост ведут к объединению, закон Любви предельно прост - взаимное дарение! = "В каждом есть достаточно места для радости, а если вдруг его мало, нужно срочно вынести лишнее" = В осуждении себя нет никакого смысла: обливая себя грязью, сложно остаться чистым!= В позитивном поле настоящей Любви и любования, женщина, если она больна, начинает выздоравливать = В простоте проявляется Он.