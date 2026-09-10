Проба 2
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Проба 2

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15 жизненных историй о том, как люди пытались влиться в новый коллектив

15 жизненных историй о том, как люди пытались влиться в новый коллектив

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал волнение, ступая на незнакомый порог. Смена привычного ритма, первый визит в незнакомый офис и сама работа на новом месте всегда сопровождаются поиском своего места среди коллег.

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