Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис, Джабраилов Шахбан и Гасанов Мухаммад первыми прыгнули в воду в Санкт-Петербурге для спасения людей, после того как пассажирский автобус упал в воду с моста.
Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге
Комментарии
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Наталья Политова
Молодцы парни!
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8 час.
лл
лина любимцева
РЕБЯТА МОЛОДЦЫ!! Спасибо им за их человечность и отвагу!!! Ребята достойны государственных наград.
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7 час.
ИК
Иосиф Калинин
Было бы удивительно, если бы Хамзаев сказал о русских, которые спасали людей. А, что касается этих дагестанцев, то, конечно, в данном случае они поступили, как нормальные люди.
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4 час.
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