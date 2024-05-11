Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге

РЕБЯТА МОЛОДЦЫ!! Спасибо им за их человечность и отвагу!!! Ребята достойны государственных наград.

ИК

Иосиф Калинин

Было бы удивительно, если бы Хамзаев сказал о русских, которые спасали людей. А, что касается этих дагестанцев, то, конечно, в данном случае они поступили, как нормальные люди.