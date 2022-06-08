smi.today

2 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Херсонской области примут заявления на гражданство РФ от всех украинцев

В Херсонской области примут заявления на гражданство РФ от всех украинцев

Жители всей территории Украины независимо от места регистрации смогут подать заявление на получение российского гражданства в Херсонской области, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо 8 июня журналистам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх