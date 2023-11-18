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Мирошниченко о борьбе с раком: «Будьте сильными, верьте, что вы справитесь, и все будет хорошо»

Хоккеисту диагностировали лимфому Ходжкина 4 февраля 2022 года, в день его 18-летия. «Это был просто шок для всех: для меня, семьи и друзей.

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