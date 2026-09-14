Трамп заявил о согласии Киева не бить по энергообъектам в России

Киев согласился с требованием США не наносить удары по объектам российской энергетики. Об этом написал президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
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