Spice Girls выпустят новый альбом

Spice Girls выпустят новый альбомSlide image for gallery: 9310 | Виктория БекхэмSlide image for gallery: 9310 | Мелани ЧисхолмSlide image for gallery: 9310 | Эмма БантонSlide image for gallery: 9310 | Мелани БраунSlide image for gallery: 9310 | Spice GirlsSlide image for gallery: 9310 | Джери ХоллиуэллSlide image for gallery: 9310 | Эмма БантонSlide image for gallery: 9310 | Мелани БраунSlide image for gallery: 9310 | Джери ХоллиуэллSlide image for gallery: 9310 | Джери ХоллиуэллSlide image for gallery: 9310 | Мелани БраунЛегендарная поп-группа Spice Girls собирается перевыпустить альбом 1997 года Spiceworld в связи с его 25-летием, сообщает NME.