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Зрителям «Внимание! Еда!» посоветовали приготовить холодный Костромской борщ на квасе «Семейный секрет. Традиционный»

Зрителям «Внимание! Еда!» посоветовали приготовить холодный Костромской борщ на квасе «Семейный секрет. Традиционный»

Рецепт освежающего блюда для летнего сезона показали в рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“» в программе «Внимание! Еда!».

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